قوارب سياحية لعشاق الرحلات الاستكشافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز سواحل أملج بتنوع النشاطات السياحية فيها، فهي عامل جذب لزوار المحافظة الباحثين عن الاسترخاء على شواطئها، كما يجد عشاق الطبيعة البحرية البيئة المناسبة لممارسة هواية الاستكشاف وتوثيق ما تقع عليه عدسة الكاميرا من مناظر جمالية وتنوع جغرافي وأحياء بحرية نادرة.

وتشهد شواطئ جزر أملج في كل عام زيادة نوعية للسياح القادمين من مناطق المملكة وخارجها لقضاء إجازاتهم الصيفية، نظرا لطبيعتها البكر واختلاف جغرافية الجزر، إضافة إلى توفر كل المعلومات والتسهيلات والباقات والمسارات التي تمنح السائح قدرة الوصول إلى سواحل الجزر.

وعند الصباح الباكر تنطلق قوارب السياح من مرسى الحرة نحو جزر أملج الأكثر شهرة الواقعة في أرخبيل مكون من مجموعة جزر متقاربة تسمى جزر الفوايدة، وهي جزء من مجموعة الـ103 جزر التي يحتضنها بحر أملج، بصحبة مرشد سياحي وقوارب مجهزة بوسائل الراحة الأمان.

ويستمتع الزوار بالسباحة على شاطئ جزيرة أم جلوف، ويمكن لزائر جزر أملج الاستمتاع بمشاهدة الأسماك والشعب المرجانية الملونة خلال الغوص في أعماق البحر المفتوح بالقرب من تلك الجزر، وتختتم الرحلة بوجبة الغداء البحري في أحد المطاعم القريبة من المرسى، حيث الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية المطبوخة بالطريقة المحلية لأهل أملج.

ويمكن للسياح حجز رحلاتهم عبر منصة روح السعودية إلى 11 وجهة سياحية متنوعة، ضمن برنامج "صيف السعودية" تحت شعار "صيفنا على جوك"، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر، ولمعرفة المزيد حول "صيف السعودية 2021 يرجى زيارة منصة "روح السعودية" أو الاتصال بالرقم 930.

قوارب أملج السياحية

- توفر على متنها وجبة الإفطار

- مشروبات كالمياه والعصائر والقهوة والشاي

- الأطعمة الخفيفة والفواكه

- تتوقف عند أول محطاتها وهي جزيرة أم الملك والتي تبعد عن مرسى الحرة نحو 8 كلم

- يشاهد الزوار في هذه الجزيرة أشجار المانغروف النحيفة ذات السيقان المرتفعة

- يوجد بالجزيرة أسراب من الطيور المهاجرة التي اتخذت من الجزيرة موطنا للتكاثر

- تنتقل القوارب إلى جزيرتي جزاية وأطاويل المتصلتين بشاطئ رملي يتضح أثناء الجزر البحري ويختفي أثناء المد

- في محيط جزيرة أم سحر تسبح الدلافين بكثافة

- يمكن للسياح على القارب رؤية السلاحف تنزل من رمال أم سحر نحو البحر لتتغذى على الطحالب