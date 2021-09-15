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أمير تبوك يعزي "الخريصي" في وفاة ابن شقيقه

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محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابن شقيقه سلطان بن بندر الخريصي -رحمه الله-.

وأعرب أمير المنطقة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الخريصي بوفاة فقيدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه قدّم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 05:52 PM

أمير تبوك يعزي "الخريصي" في وفاة ابن شقيقه
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابن شقيقه سلطان بن بندر الخريصي -رحمه الله-.

وأعرب أمير المنطقة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الخريصي بوفاة فقيدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه قدّم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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، أمير تبوك يعزي "الخريصي" في وفاة ابن شقيقه ،
المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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