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قدّمت صحة بيشة ممثلة في إدارة الأشعة خدماتها لـ107,084 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام 2021م.
وأوضحت صحة بيشة أن مستشفيات صحة بيشة الثمانية تمكّنت من خدمة المراجعين من مرضى العيادات الخارجية والمرضى المنومين ومراجعي الطوارئ.
وجرى تقديم خدمات الأشعة السينية وأشعة الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وأشعة تصوير الأوعية الدموية والتنظير الإشعاعي والأشعة التداخلية والطب النووي.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 05:47 PM
خلال النصف الأول من العام 2021مأكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات الأشعة بصحة بيشة
قدّمت صحة بيشة ممثلة في إدارة الأشعة خدماتها لـ107,084 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام 2021م.
وأوضحت صحة بيشة أن مستشفيات صحة بيشة الثمانية تمكّنت من خدمة المراجعين من مرضى العيادات الخارجية والمرضى المنومين ومراجعي الطوارئ.
وجرى تقديم خدمات الأشعة السينية وأشعة الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وأشعة تصوير الأوعية الدموية والتنظير الإشعاعي والأشعة التداخلية والطب النووي.
، أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات الأشعة بصحة بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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