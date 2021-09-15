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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (250) حافظة ماء زمزم وُزّعت داخل المسجد الحرام، يعمل عليها (1077) شخصا، منهم (940) عاملاً و(112) مراقبا، و(25) مشرفا، موزعين على مدار 24 ساعة.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري: وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام قامت بتوزيع الحافظات داخل المسجد الحرام وفق جميع الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: تتم تعبئة الحافظات في المجمعات المخصصة والمهيئة لذلك، حيث يتم فحص ماء زمزم فيها من خلال أخذ (70) عينة يومياً للتأكد من سلامتها.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 05:46 PM
يعمل عليها 1077 شخصًا.. طوال الـ24 ساعة"شؤون الحرمين" توفر 250 حافظة ماء زمزم
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (250) حافظة ماء زمزم وُزّعت داخل المسجد الحرام، يعمل عليها (1077) شخصا، منهم (940) عاملاً و(112) مراقبا، و(25) مشرفا، موزعين على مدار 24 ساعة.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري: وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام قامت بتوزيع الحافظات داخل المسجد الحرام وفق جميع الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: تتم تعبئة الحافظات في المجمعات المخصصة والمهيئة لذلك، حيث يتم فحص ماء زمزم فيها من خلال أخذ (70) عينة يومياً للتأكد من سلامتها.
، "شؤون الحرمين" توفر 250 حافظة ماء زمزم ،
المصدر : الخليج 365
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