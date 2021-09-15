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تعهّد قائد أركان الجيش في حكومة حركة طالبان قاري فصيح الدين، اليوم "الأربعاء"، بتشكيل جيش وطني قوي، والقضاء على جميع أشكال المقاومة والمعارضة للحركة في أفغانستان"؛ بحسب ما أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
وقال "فصيح الدين": "سنقمع كل من يدافع عن مكاسب العقدين الماضيين، باسم جماعات عرقية محددة أو مقاومة، كما سنقمع المدافعين عن الديمقراطية في أفغانستان، ويعارضون طالبان".
واتّهم قائد أركان جيش "طالبان" المعارضين بزعزعة الأمن، الرغبة في إراقة الدماء في أفغانستان.
وبيّن أن "المشاورات بشأن تشكيل جيش وطني أفغاني جارية وستسفر عن تأسيس جيش قوي".
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 05:37 PM
"فصيح الدين" أشار إلى مشاورات لتأسيس جيش"طالبان" تتعهّد بقمع كل معارضيها والمدافعين عن الديمقراطية
تعهّد قائد أركان الجيش في حكومة حركة طالبان قاري فصيح الدين، اليوم "الأربعاء"، بتشكيل جيش وطني قوي، والقضاء على جميع أشكال المقاومة والمعارضة للحركة في أفغانستان"؛ بحسب ما أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
وقال "فصيح الدين": "سنقمع كل من يدافع عن مكاسب العقدين الماضيين، باسم جماعات عرقية محددة أو مقاومة، كما سنقمع المدافعين عن الديمقراطية في أفغانستان، ويعارضون طالبان".
واتّهم قائد أركان جيش "طالبان" المعارضين بزعزعة الأمن، الرغبة في إراقة الدماء في أفغانستان.
وبيّن أن "المشاورات بشأن تشكيل جيش وطني أفغاني جارية وستسفر عن تأسيس جيش قوي".
، "طالبان" تتعهّد بقمع كل معارضيها والمدافعين عن الديمقراطية ،
المصدر : الخليج 365
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