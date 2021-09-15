محمد بن مسعود - الدمام - بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل الماضي أعلن رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إرسال بلاده منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية، تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ والمعدات من المملكة.

ونشر رئيس الأركان اليوناني عبر حسابه على "تويتر" صورا لحفل وداع المنظومة إلى السعودية.

وقال فلوروس إن "مهمة المنظومة المرسلة إلى المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".

وتزود اليونان السعودية بمنظومة باتريوت على سبيل الإعارة بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل الماضي. 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 05:30 PM بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل الماضي رسمياً.. اليونان تعلن إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية رسمياً.. اليونان تعلن إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية أعلن رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إرسال بلاده منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية، تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ والمعدات من المملكة.

ونشر رئيس الأركان اليوناني عبر حسابه على "تويتر" صورا لحفل وداع المنظومة إلى السعودية.

وقال فلوروس إن "مهمة المنظومة المرسلة إلى المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".

وتزود اليونان السعودية بمنظومة باتريوت على سبيل الإعارة بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل الماضي. الكلمات المفتاحية ، رسمياً.. اليونان تعلن إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية ،

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