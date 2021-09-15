شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حالة لا يجوز فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسبب حفرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

أوضحت بلدية محافظة القطيف الحالة التي لا يتم فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة جراء حفرة.

وذكر "مساعد القحطاني" أنه في حال تضرر المركبات بسبب حفرة ناتجة عن العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه في حال كان الضرر ناتج لعدم اتخاذ المقاول إجراءات السلامة المطلوبة في الموقع فأن المقاول يُلزم حينها بدفع التعويضات بحسب طبيعة الأضرار التي لحقت بالسيارة.

وأكد أن العقوبات التي تطال المقاول في هذا الشأن ليس فقط إلزامه بدفع التعويضات، ولكن يتم أيضا تغريمه.