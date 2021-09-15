شكرا لمتابعة خبر عن أمير حائل: محمية الملك سلمان رابع أكبر محمية في العالم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عن قيمة مكتسبات عقد اتفاقية بين محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجامعة حائل.

وقال "أمير حائل": "توقيع هذه الإتفاقية نعتقد أن يكون لها الأثر الإيجابي والأمور البحثية والأكاديمية قد تكون معنية بها مثل هذه المنصات التي لديها القدرة والإمكانية والمعرفة والتأهيل والجهات التنفيذية المسؤولية عن إدارة هذه المحمية".

وأضاف: "قدرة المنطة على إبراز هذه المحميات لما تحتويه من قدرات طبيعية ومكانية ستساهم مساهمة إيجابية كبيرة أن تكون هذه المحميات محميات مميزة"، وفقُا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "محمية الملك سلمان تعتبر مساحاتها الرابعة على مستوى العالم وقد تكون الأول على الشرق الأوسط وهذه معلومة مهمة تؤكد حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الأجهزة المعنية".