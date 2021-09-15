شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي طرق مكة: أمطار رعدية ورياح شديدة تحد من الرؤية الأفقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من "أضم- العرضيات-ميسان" بسبب هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت قوات أمن الطرق:"نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ سُحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية".

ودعت قوات أمن الطرق، من أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.