شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتفاجئ بالزوجة الثانية بعد إعطاء زوجها أموالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت مواطنة، قصتها بعد تعرضها للتلاعب والاستيلاء على أموالها من قِبل زواجها، حيث وثقت به وسلمته أموالها.

وقالت المواطنة إنها بعد سنوات زواج، امتدت لأكثر من 15 سنة، ساعدت فيها زوجها في بناء عمارتهما الخاصة، وبعد السكن فيها طلب منها أن يؤثث الشقة التي أمامهما أيضا، ليكبر من مساحة بيتهما، وفقًا لـ"الوطن".

وأضافت أنه قال لها إنه لا يملك مبلغ التأثيث حاليا، فوثقت به وأعطته ما يقارب الـ80 ألف ريال.

وتابعت أنه بعد أن انتهى من تأثيث الشقة تفاجأت أنه تزوج عليها، وجاء بالزوجة الثانية، لتسكن في الشقة الواقعة أمام شقتها.

واستكملت أنه عندما قالت له: رد لي أموالي، قال لها ببساطة: «محد ضربك على يدك يوم أعطيتيني».