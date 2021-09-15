شكرا لمتابعة خبر عن عضو بـ "الشورى" يقترح دراسة أثر الإشعاعات المغناطيسية على السكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏اقترح عضو مجلس الشورى علي القرني، اليوم الأربعاء، على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة أثر الإشعاعات المغناطيسية للأبراج التي تعلو المباني وقياس أثرها على السكان.

وطالب علي القرني بالاستفادة من بعض التجارب العالمية في تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وقصرها على ساعات محدودة لتفادي ادمان هذه الألعاب.

وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، اليوم، للتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/ 1442هـ.