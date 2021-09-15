شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز، استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير، جازان، الباحة.

وفي السياق نفسه، أوضح مركز الأرصاد، أنه يمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.