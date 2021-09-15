شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة الملك عبدالعزيز توفر لطلابها "سكوتر" للتنقل بين مبانيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خدمة النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بواسطة الدرجات الكهربائية "سكوتر" للطلبة والمنسوبين.

وقال الدكتور علاء سندي وكيل عمادة شؤون الطلاب والإسكان والتغذية، لقناة " العربية " : إنه تم تدشين المرحلة الأولى لتفعيل 150سكوتر في سكن الطالبات والميدان الأكاديمي، والمراحل القادمة ستشمل أماكن أكثر.

وأضاف : الطالب يقوم بتحميل التطبيق وتتبع السكوتر مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعقيم الأيدي، قبل وبعد الاستخدام.

وأكد على ضرورة وقف السكوتر في الأماكن المخصصة له موضحا أن السرعة المحددة له 15 كيلو متر في الساعة وأي سكوتر يخرج عن مساره يتوقف بشكل تدريجي وعند عودته لمكانه يتم تفعيله مره أخرى.