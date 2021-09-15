شكرا لمتابعة خبر عن كلية الاتصالات بالرياض تنظم لتوظيف خريجيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

عقدت إدارة التنسيق الوظيفي في كلية الاتصالات والمعلومات اليوم لقاءً توظيفياً لخريجي الكلية من حملة شهادة الدبلوم في تخصصات أنظمة الشبكات والاتصالات، حيث قدمت شركة التقنية للاتصالات - أحد الشركات المشغلة لمشاريع شركة STC - أكثر من 70 وظيفة لحملة هذه التخصصات. وقد تم تحديد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15 و 16 سبتمبر موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين في مقر الكلية في حي المرسلات بالرياض، و شهد إقبالاً كبيراً من الخريجين تم من خلاله تنظيم اللقاء من قبل الإدارات المعنية في الكلية مع اتباع الاجراءات الاحترازية في مداخل الكلية وفي مسرح الكلية المخصص للقاء.

وأوضح المهندس ابراهيم النويصر مدير إدارة التنسيق الوظيفي في الكلية أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لحرص الكلية على التعاون مع الجهات الموظفة - الحكومية والخاصة - لتوفير الفرص الوظيفية لخريجي الكلية، موضحاً أنه تم بالفعل التنسيق مع شركات أخرى لإقامة لقاءات توظيفية مشابهة في المستقبل القريب بإذن الله.