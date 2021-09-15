وزير الصحة يدشن برنامج «مكّن» لتأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات

الرياض - محمد عبدالله - دشّن وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، برنامج «مكّن» نموذج الرعاية الصحية الذي يهدف إلى تأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات في التجمعات الصحية لتمكين نموذج الرعاية الصحي الجديد، وذلك خلال حفل نظّم في مقر الهيئة بالرياض وعبر الاتصال المرئي.

وقدّم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية الدكتور سامي السلمي، نبذة تعريفية عن «مكّن»، مشيراً إلى أنه تمت مواءمة المشروع مع التجمعات الصحية والممارسين الصحيين وإطلاق منصة للتعريف بنموذج الرعاية الصحية لضمان نجاح تنفيذه، موضحاً أن البرنامج يمر بأربع رحلات (البرنامج، جاهزية التجمعات الصحية، المدرب والمتدرب)، لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج يضم أفضل الشراكات الدولية مع مؤسسات وجامعات تعليمية عالمية، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.

من جهته، قال وزير الصحة: تدريب وتطوير الكوادر الصحية هو جزء أساسي من منظومة العمل الصحي والارتقاء به في المملكة، نحن نعيش فترة تحوّل كبيرة للقطاع الصحي، وهذا التحوّل يحتاج تدريباً وتأهيلاً على نموذج الرعاية الصحية الجديد ومتطلباته والتي تتطلب خبرات وأسلوب عمل مختلفا يحقق الكفاءة للمنظومة الصحية.

وقدم الشكر للأكاديمية الصحية على جهودهم في هذا المشروع للتدريب على نموذج الرعاية الصحية الجديد وقيادة تطوير مراكز التدريب في التجمعات الصحية للاستمرار في التطوير والتأهيل والتدريب، كما شكر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي كانت خلف إنشاء الأكاديمية الصحية، وإلى مشروع شركة صحة القابضة التي تقود هذا العمل بالتنسيق مع الأكاديمية الصحية.

وأضاف: نحن ندعم هذا التدريب ونعمل معاً لتحقيق الفائدة المرجوة منه والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة لكم مني كل الشكر والتقدير على الجودة والمخرجات التي نراها من هذا المشروع.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمشروع شركة صحة القابضة الدكتور محمد بن إبراهيم الصغير، أن فكرة "مكّن" هي امتداد لرؤية المملكة 2030 في تمكين الأفراد والمواطنين، وهي امتداد لرؤية وزارة الصحة في التحول الصحي وتمكين كل مواطن أن يرعى نفسه بنفسه.

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