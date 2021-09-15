اقتراح من «الشورى» بتقنين الألعاب الإلكترونية.. ومطالبة «الاتصالات» بدراسة تجارب عالمية للتطبيق

الرياض - محمد عبدالله - ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واقترح عضو الشورى م. علي القرني، على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، دراسة أثر الاشعاعات المغناطيسية للأبراج التي تعلو المباني وقياس أثرها على السكان.

وطالب "القرني" هيئة الاتصالات، بضرورة الاستفادة من بعض التجارب العالمية في تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وقصرها على ساعات محدودة لتفادي إدمان هذه الألعاب.

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