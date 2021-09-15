أخبار السعودية اليوم.. اعتراض مسيرة حوثية باتجاه مطار أبها.. واقتراح بتقنين الألعاب الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 73 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%، وإلى التفاصيل:

انطلاق معرض الرياض للكتاب مطلع أكتوبر

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في الأول من أكتوبر القادم في «واجهة الرياض»، بمشاركة أهم دور النشر من مختلف دول العالم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وستشهد الدورة الجديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، توسعاً كبيراً في أنشطته وفعالياته المتنوعة؛ تمثل 16 قطاعاً ثقافياً. وتحل جمهورية العراق ضيف شرف المعرض لهذا العام.

اعتراض مسيرة حوثية باتجاه مطار أبها

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، أُطلقت باتجاه مطار أبها.

«التعاون الإسلامي» تدين استهداف مطار أبها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

تنفيذ القصاص بمصري في المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القصاص حداً بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة اليوم، مشيرة إلى أنه أقدم المدان عصام محمد هلال علي -مصري الجنسية- على قتل عائشة مصطفى محمد البرناوي -مقيمة بطريقة غير نظامية- بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صكٌ يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه والحكم عليه بالقتل حداً.

القبض على مواطن دهس فتاتين بالقصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

حساب المواطن: بدء استقبال اعتراضات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، منوهًا بأن ببدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم من خلال البوابة الإلكترونية.

إلزام تطبيقات التوصيل بالاشتراطات الصحية

بدأ اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي.

المملكة تشارك في الحفاظ على طبقة الأوزون

تشارك المملكة ممثلة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي "التزام"، المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال العام 1987م، لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي للتخلص تدريجياً من المواد التي تستنفد طبقة الأوزون.

اقتراح بتقنين الألعاب الإلكترونية

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/ 1442هـ، واقترح عضو الشورى م. علي القرني، على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بضرورة الاستفادة من بعض التجارب العالمية في تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وقصرها على ساعات محدودة لتفادي إدمان هذه الألعاب.

%98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الثلاثاء فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,499,233) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,461,382) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,215) حالة، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

سحب رعدية وأتربة بطقس اليوم

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمرّ فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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