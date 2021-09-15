الصحة توضح مخاطر ومضاعفات مرض ألزهايمر

الرياض - محمد عبدالله - بيّنت وزارة الصحة مخاطر ومضاعفات الإصابة بمرض ألزهايمر، مشيرة إلى أن هذا المرض ليس مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة؛ لكن احتمال الإصابة به يتزايد مع تقدم العمر.

وأشارت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن ليس كل نسيان يعني ألزهايمر؛ حيث إن ألزهايمر هو تلف يصيب أجزاء التفكير والذاكرة والكلام في المخ وهو أخطر بكثير من النسيان.

ألزهايمر.. تعريفه ومراحل الإصابة به

وأوضحت وزارة الصحة أن مرض ألزهايمر هو ضمور في خلايا المخ السليمة ينتج عنه تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية والذهنية.

وأضافت أن ألزهايمر يعد السبب الأكثر شيوعًا للخرف، والذي يؤذي المهارات العقلية والاجتماعية؛ مما يؤدي إلى إعاقة الأداء اليومي في الحياة العادية ويزداد تدهورًا بمرور الوقت.

وكشفت وزارة الصحة أن مرض ألزهايمر ينقسم إلى 3 مراحل وكل مرحلة تظهر بها عدة أعراض تختلف عن غيرها وتتمثل مراحل وأعراض الإصابة بألزهايمر فيما يلي:

أولًا: المرحلة المبكرة وتكون فيها الأعراض غير واضحة ويمكن أن تظهر علامات على المريض كالتالي:

- صعوبة اختيار الكلمة المناسبة أو الاسم أثناء الكلام.

- صعوبة حفظ أسماء الأشخاص الجدد.

- ​صعوبة أداء المهام الاجتماعية والمهنية.

- نسيان ما قرأه قبل فترة قصيرة.

- ضياع الأغراض الثمينة ووضعها في غير أماكنها المناسبة.

- صعوبة التخطيط والتنظيم.

ثانيًا: المرحلة المتوسطة وفيها تبدأ أعراض ألزهايمر بالظهور والوضوح ويمكن أن تشمل هذه الأعراض ما يلي:

- صعوبة تذكر الأحداث المهمة والتاريخ الشخصي.

- تقلبات المزاج والميل إلى العزلة.

- صعوبة تذكر عنوان المنزل أو رقم الهاتف الشخصي أو الجامعة التي تخرج منها.

- الارتباك بخصوص التاريخ، يوم الأسبوع، الموسم أو المكان.

- الحاجة إلى المساعدة في اختيار الثياب المناسبة.

- البعض يواجه صعوبة في التحكم بعمليات الإخراج.

- تغير نظام النوم.

- تزداد خطورته عند الضياع في الطرق.

- تغيرات في الشخصية، مثل: الشك المَرَضي، وتكرار بعض التصرفات كهز اليدين أو تمزيق المناديل.

ثالثًا: المرحلة المتأخرة ويحتاج المريض خلالها إلى العناية والمراقبة طوال الوقت حيث تظهر فيها الأعراض التالي:

- ضعف الوعي بالأمور التي تحدث حوله.

- مواجهة مشاكل في القدرات الجسدية، كالمشي والجلوس إلى أن يصل إلى صعوبة البلع.

- صعوبة التواصل مع الآخرين.

- يكون عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مثل: التهاب الرئة (النيمونيا).

عوامل خطورة الإصابة بألزهايمر

وأبرزت وزارة الصحة، عوامل خطورة الإصابة بمرض الزهايمر، والتي تتمثل في عامل السنّ، حيث يظهر عادة لدى المسنين فوق سن الـ 65 عامًا، لكن يمكن أن يظهر مبكرًا في حالات نادرة جدًا.

واضافت الصحة أن عوامل الخطورة كذلك تتمثل في بعض العوامل الوراثية بخاصة إذا كان في العائلة مريض بألزهايمر، فإن هناك احتمال إصابة أبناء العائلة من الدرجة الأولى (الأبناء/البنات، الأشقاء/الشقيقات) بالمرض يكون أعلى بقليل.

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