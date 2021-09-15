غرامات تصل لـ5 ملايين ريال.. 132 منشأة تخالف أنظمة «الغذاء والدواء» خلال أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 132 منشأة لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة الهيئة خلال شهر أغسطس، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت "الغذاء والدواء"، في بيان لها، أنها ضبطت (73) منشأة غذائية لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات على تلك المنشآت في عدم الالتزام بوضع البطاقة الغذائية بشكل مطابق للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ووفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة على المنشأة تصل إلى مليون ريال، إضافةً إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى (180 يوما) و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.

وخالفت "الهيئة" (29) منشأة بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل، وتمثلت أبرز المخالفات في تداول منتج تجميلي غير مدرج، إذ نصت المادة السادسة من نظام منتجات التجميل على "لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

كما عاقبت "الغذاء والدواء"، (24) منشأة صيدلانية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل "الهيئة"، ونصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية "تلتزم جميع المستحضرات التي تبيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالإبلاغ عن العمليات في نظام التتبع وأن تكون أنظمة البيع متكاملة مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة"، ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فعقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال إضافةً إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (180) يوماً و/أو إلغاء الترخيص.

وضبطت "الهيئة" خلال جولاتها الرقابية (6) منشآت بيطرية لتداولها مستحضرات بيطرية غير مسجلة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من نظام المستحضرات البيطرية "لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهات المختصة في الدولة"، وتصل عقوبات تلك المخالفة غرامة خمسة ملايين ريال إضافةً إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

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