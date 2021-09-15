نشرة «عاجل».. تنفيذ حكم القتل حداً بمصري في المدينة المنورة واعتراض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية؛ حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، تيم ليندركينغ يلتقي مسؤولين بالحكومتين السعودية واليمنية، اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيات الحوثي باتجاه مطار أبها، «توكلنا» يوضح إمكانية إلغاء موعد الجرعة الثانية من اللقاح، تنفيذ حكم القتل حداً بمصري في المدينة المنورة والكشف عن موعد سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بالفيديو.. الدموع تغالب معلمة سورية بمخيم الزعتري بعد علمها بتوجيه الملك سلمان لعلاجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع «تويتر»، مقطع فيديو يظهر رد فعل مؤثر لمعلمة سورية داخل أحد الفصول الدراسية بمخيم الزعتري، عند إبلاغها بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاجها.

اليوم.. تيم ليندركينغ يلتقي مسؤولين بالحكومتين السعودية واليمنية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الموجود في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، مع كبار المسؤولين من حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

%98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و73 مليون جرعة بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 73 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.



اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيات الحوثي باتجاه مطار أبها

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، أُطلقت باتجاه مطار أبها.

بالفيديو.. طبيب: السيدات وطلبة الجامعات الحكومية أكثر الفئات تفكيرًا في الانتحار

كشف الطبيب أحمد الهويدي عن دراسة تفسر أسباب زيادة القلق والاكتئاب والتوتر عند بعض الفئات، مشيرًا إلى أن السيدات وطلبة الجامعات هم الأكثر تفكيرًا في الانتحار.

ردا على مواطن.. «توكلنا» يوضح إمكانية إلغاء موعد الجرعة الثانية من اللقاح

أكد تطبيق توكلنا، أنه لا يمكن إلغاء موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرًا إلى إمكانية إعادة جدولتها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كيف ألغي الموعد ما هي الخطوات دخلت حصلت فقط تغيير الموعد ما فيه تعديل؟».

«الأرصاد» تصدر 4 تنبيهات برياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، 4 نبيهات برياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على محافظات شرورة واضم وميسان ومنطقة المدينة المنورة.

«العربي الوطني» يرعى قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021

يرعى البنك العربي الوطني "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"، المنعقدة افتراضيًا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، وينظّمها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

فقدت القدرة على التنفس.. ممرضة تنقذ حياة مواطنة تعرضت لـ«غصة» داخل مركز تجاري بحائل

رَوَت الممرضة السعودية منى الحربي، تفاصيل إنقاذها حياة مواطنة تعرَّضت لاختناق "غصة"، داخل مركز تجاري في حائل.

خنق وأحرق الضحية.. تنفيذ حكم القتل حداً بمصري في المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القصاص حداً بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة اليوم,

تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية للطلاب.. وزير التعليم يطلق مبادرة «العودة إلى المدارس»

أطلق وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مبادرة «العودة إلى المدارس» التي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة؛ كحافز لهم للانطلاق في مرحلة جديدة في حياتهم الدراسية، وذلك بتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة «سابك» الشريك الاستراتيجي للمبادرة، ومكتبة «جرير».



بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين

بدأ اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي.

حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

بعد صرف الدفعة الأولى.. تكافل توضح إجراءات الحصول على طلب إعانة

بينّت مؤسسة تكافل الخيرية طريقة وآلية وإجراءات التقديم للحصول على طلب إعانة مالية للطلاب والطالبات للعام الدراسي.

فشل حوثي متواصل.. محاولات استهداف مطار أبها تتحطم على صخرة الدفاعات الجوية

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) محاولاتها الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية بالمملكة؛ حيث يسعى الإرهابيون مرارًا وتكرارًا لاستهداف مطار أبها، لكن كل محاولاتهم تبوء بالفشل في نهاية الأمر.

بدأوا الحفر في ديسمبر الماضي.. العقل المدبر لفرار «أسرى جلبوع» يروي كواليس الهروب الكبير

كشف الأسير محمود العارضة، الذي قال إنه العقل المدبر لعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، عن تفاصيل تنفيذ خطته وما حدث بعد خروجهم من السجن، حتى كواليس اعتقاله، مؤكدًا أن ما حدث إنجاز كبير، لكنه أعرب عن قلقه بشأن وضع الأسرى وما تم سحبه من إنجازات لهم.

شجار بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي

كشفت وسائل إعلام، عن اندلاع خلاف كبير بين قادة حركة طالبان، المسيطرة على زمام الحكم في أفغانستان، بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة، في القصر الرئاسي الأفغاني.

«المالية» تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية وتوضح المميزات

أطلقت وزارة المالية، مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية، التي تهدف إلى تطوير دور الوزارة الرقابي من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في أساليب الرقابة المالية، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بيريرا: حصد الألقاب عقلية الهلال وهذه رسالتي للجماهير

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، عن سعادته بتواجده في صفوف الزعيم، مشيرًا إلى الفوز بالألقاب هي عقلية الهلال.

بعد تأهل الهلال والنصر.. الكشف عن موعد سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

بإثارة وحماس شديد يترقّب عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 للدور ربع النهائي، بعد نجاح الهلال والنصر ممثلًا الكرة السعودية في التأهل رسميًّا إلى الدور المُقبل.

نجم النصر السابق يعلق على رحيل «مينيز»

تفاعل فهد الهريفي، لاعب النصر ومنتخب السعودية الأسبق، مع تعليقات جماهير العالمي حول رحيل مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيز.

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