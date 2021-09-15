الوصول للقمر أو المريخ بحلول 2030.. دعوة للتطوير من «الشورى» إلى هيئة الفضاء

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، مطالبًا بالإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء.

وطالب الشورى، الهيئة السعودية للفضاء ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية، بشراكة دولية؛ لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030م احتفالًا بسنة الرؤية.

ودعا مجلس الشورى، الهيئة السعودية للفضاء بالتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير) لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء.

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