«التعاون الإسلامي» تدين تهديد المدنيين باستهداف مطار أبها بمفخخة حوثية

الرياض - محمد عبدالله - أعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وأكّد "العثيمين"، أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة قبل الوصول إلى هدفها، مجددًا في الوقت ذاته تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا الدكتور يوسف العثيمين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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