الخدمات الطبية بالداخلية تشارك في فعاليات يوم الإسعافات الأولية العالمي

شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والذي يوافق اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وذلك من خلال مستشفيات قوى الأمن وعددٍ من العيادات التخصصية الشاملة التابعة للخدمات الطبية.

وشملت المشاركة تقديم رسائل توعوية عن أهمية تعلم الإجراءات الصحيحة للإسعافات الأولية والتي تسهم في إنقاذ حياة المصاب بإذن الله، والمساعدة في الحفاظ على استقرار حالته والحد من المخاطر التي قد تحدث له.

كما تضمنت مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية إقامة محاضرات تثقيفية وورش عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، وتوزيع حقائب إسعافية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية، ورفع مستويات الوعي الصحي والوقاية بين أفراد المجتمع.