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تأكيداً على عمق العلاقة.. قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل نظيره الإماراتي

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محمد بن مسعود - الدمام - بحثا عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، يوم أمس، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد بن راشد الشحي والوفد المرافق له.

وجاءت هذه الزيارة لتعزيز التعاون العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

‏وحضر الاستقبال نائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من كبار ضباط القوات البرية والملحق العسكري الاماراتي في السعودية العميد الركن عبدالله الطنيجي.

تأكيداً على عمق العلاقة.. قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل نظيره الإماراتي

تأكيداً على عمق العلاقة.. قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل نظيره الإماراتي

تأكيداً على عمق العلاقة.. قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل نظيره الإماراتي

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 03:45 PM

بحثا عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين

تأكيداً على عمق العلاقة.. قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل نظيره الإماراتي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استقبل قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، يوم أمس، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد بن راشد الشحي والوفد المرافق له.

وجاءت هذه الزيارة لتعزيز التعاون العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

‏وحضر الاستقبال نائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من كبار ضباط القوات البرية والملحق العسكري الاماراتي في السعودية العميد الركن عبدالله الطنيجي.

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، تأكيداً على عمق العلاقة.. قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل نظيره الإماراتي ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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