، في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحمل رسالة من "السيسي" إلى "البرهان"

نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".