- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".
في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-15
نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
03:09 PM
يحمل رسالة من "السيسي" إلى "البرهان"
نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".
، في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.