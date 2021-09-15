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جدد الجيش الأمريكي تحذير جنوده الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، بوقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.
وذكر الجيش أنه بدأ تنفيذ هذا الأمر منذ أواخر أغسطس، وأنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناءً على دواعٍ طبية أو دينية أو إدارية مشروعة، وفقاً لـ"رويترز".
وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر" بشكل رسمي في أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.
مجدداً.. الجيش الأمريكي يحذر جنوده الرافضين للقاح "كورونا" بالتسريح من الخدمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-15
جدد الجيش الأمريكي تحذير جنوده الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، بوقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.
وذكر الجيش أنه بدأ تنفيذ هذا الأمر منذ أواخر أغسطس، وأنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناءً على دواعٍ طبية أو دينية أو إدارية مشروعة، وفقاً لـ"رويترز".
وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر" بشكل رسمي في أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
03:08 PM
بدأ تنفيذ القرار منذ أواخر أغسطس
جدد الجيش الأمريكي تحذير جنوده الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، بوقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.
وذكر الجيش أنه بدأ تنفيذ هذا الأمر منذ أواخر أغسطس، وأنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناءً على دواعٍ طبية أو دينية أو إدارية مشروعة، وفقاً لـ"رويترز".
وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر" بشكل رسمي في أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.
، مجدداً.. الجيش الأمريكي يحذر جنوده الرافضين للقاح "كورونا" بالتسريح من الخدمة ،
المصدر : الخليج 365
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