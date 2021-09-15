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أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ

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محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة "الأنباء" المحلية: على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به وبأبنائه

قضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار، على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم؛ لتواصلها مع 13 رجلاً برسائل وصور إباحية.

وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتف آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلاً، وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، وهو ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت، وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة، وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة الأنباء الكويتية فبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم، وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلاً عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 03:11 PM

صحيفة "الأنباء" المحلية: على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به وبأبنائه

أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار، على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم؛ لتواصلها مع 13 رجلاً برسائل وصور إباحية.

وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتف آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلاً، وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، وهو ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت، وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة، وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة الأنباء الكويتية فبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم، وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلاً عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.

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، أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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