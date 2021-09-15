، أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار، على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم؛ لتواصلها مع 13 رجلاً برسائل وصور إباحية.
وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتف آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلاً، وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، وهو ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت، وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة، وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة الأنباء الكويتية فبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم، وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلاً عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 03:11 PM
صحيفة "الأنباء" المحلية: على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به وبأبنائهأصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ
قضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار، على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم؛ لتواصلها مع 13 رجلاً برسائل وصور إباحية.
وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتف آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلاً، وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، وهو ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت، وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة، وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة الأنباء الكويتية فبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم، وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلاً عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.
، أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.