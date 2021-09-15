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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لبوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.
وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لبوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 02:46 PM
أعربت عن أصدق المواساة وتمنياتها ألا يرى سوءًاالقيادة تعزي رئيس الوزراء البريطاني في وفاة والدته
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لبوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.
وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لبوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
، القيادة تعزي رئيس الوزراء البريطاني في وفاة والدته ،
المصدر : الخليج 365
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