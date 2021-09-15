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محمد بن مسعود - الدمام - يواجه المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، غداً الخميس، نظيره منتخب هونغ كونغ على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا، وذلك في إطار مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 16 للبطولة الآسيوية للكرة الطائرة، التي تستمر منافساتها في اليابان حتى 19 من شهر سبتمبر الجاري.
ويسعى الأخضر السعودي لتحسين مركزه في هذه البطولة بعد أن حصل على المركز الثالث في مجموعته بالدور التمهيدي، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية والصين تايبيه، وفاز على كازاخستان بثلاثة أشواط نظيفة، بعد أن قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً.
يسعى لتحسين مركزه في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يواجه هونغ كونغصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-15
يواجه المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، غداً الخميس، نظيره منتخب هونغ كونغ على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا، وذلك في إطار مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 16 للبطولة الآسيوية للكرة الطائرة، التي تستمر منافساتها في اليابان حتى 19 من شهر سبتمبر الجاري.
ويسعى الأخضر السعودي لتحسين مركزه في هذه البطولة بعد أن حصل على المركز الثالث في مجموعته بالدور التمهيدي، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية والصين تايبيه، وفاز على كازاخستان بثلاثة أشواط نظيفة، بعد أن قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
02:32 PM
يواجه المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، غداً الخميس، نظيره منتخب هونغ كونغ على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا، وذلك في إطار مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 16 للبطولة الآسيوية للكرة الطائرة، التي تستمر منافساتها في اليابان حتى 19 من شهر سبتمبر الجاري.
ويسعى الأخضر السعودي لتحسين مركزه في هذه البطولة بعد أن حصل على المركز الثالث في مجموعته بالدور التمهيدي، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية والصين تايبيه، وفاز على كازاخستان بثلاثة أشواط نظيفة، بعد أن قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً.
، يسعى لتحسين مركزه في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يواجه هونغ كونغ ،
المصدر : الخليج 365
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