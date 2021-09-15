شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 46 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.