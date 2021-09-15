شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": عقوبة تداول منتج تجميلي غير مُدرج تصل إلى 5 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن القيام بتداول منتج تجميلي غير مُدرج لدى الهيئة يُعرِّض لعقوبات قد تصل إلى 5 ملايين ريال.

وأوضحت الهيئة، أن العقوبات على تداول منتج تجميلي غير مدرج من 30 ألف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال.

وأشارت إلى أنه يمكن تجنب العقوبة من خلال التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها.