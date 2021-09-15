شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تعتزم نقل خدمات تطبيق موعد إلى صحتي الموحّد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها نقل كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق «موعد» إلى تطبيق «صحتي» بصفته التطبيق الموحد للوزارة، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات «موعد» في تطبيق «صحتي».

وتسعى وزارة الصحة إلى توحيد خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين، فقد دأبت باستمرار على تحديث تطبيق «صحتي» الموحّد لوزارة الصحة ليشمل كافة الخدمات الصحية المختلفة للأفراد في المملكة، التي يوفرها تطبيق «موعد» وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى.

ويتيح تطبيق «صحتي» الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.