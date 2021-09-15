شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن أحد المعارض الكبيرة بـ "موسم الرياض 2" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، الستار عن أحد المعارض الكبيرة التي سيتم افتتاحها خلال موسم الرياض (2).

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو افتراضيًا لمعرض السيارات الذي سيحظى به موسم الرياض، وما بداخله من ساحة مخصصة للمصنعين، وأخرى لسيارات الكارتينج.

وسيضم الموسم الجديد صالة لإكسسوارات السيارات، وعالم فيراري، ومضماراً كبيراً لعروض السيارات، فضلاً عن خيمة السيارات التفاعلية، فيما كان "آل الشيخ" قد كشف في وقت سابق عن أن موسم الرياض2، ينطلق في 28 نوفمبر المقبل، ويشهد 7500 فعالية، تتضمن حفلات غنائية وعروضاً مسرحية ومعارض عالمية.