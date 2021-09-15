شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب وزارة الإعلام بإعداد خطة لتنمية القدرات البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالب عضو الشورى بندر عسيري وزارة الاعلام بالالتزام بالأمر السامي الكريم القاضي بأن ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية.

ورأت عضو الشورى أميرة الجعفري أن على وزارة الإعلام إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية القدرات البشرية في تخصص الإعلام وفروعه من خلال التواصل والتنسيق مع رؤساء أقسام الإعلام في الجامعات لتغطية الاحتياج من الكفايات البشرية المتخصصة في مجال الإعلام