شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين الشرقية يطرح حلًا لمنع تخريب الإسفلت بسبب حفريات المشاريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

طرح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأربعاء، حلًا لمنع تخريب الإسفلت بسبب حفريات المشاريع.

وأوضح أمين الشرقية، أن الحل الأمثل أن من يدير القطاع التنفيذي هو جهة واحدة حتى لو اختلفت في مسمياتها ميزانياتها ولكن التشغيل قطاع واحد، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".

وقال المهندس فهد الجبير، أن إذا كانت البلاغات كثيرة في حي معين تدل على ضعف الرقابة، كما قد تتكرر البلاغات على مقاول واحد في عدة مدن مما يدفع الأمانة إلى استبعاده، لافتًا إلى أن الشاحنات ذات الوزن الزائد دمرت الشوارع وكلفت الدولة مليارات.

وصرح الجبير، أن تلك الشاحنات هي أخطر شيء لأن حمولتها تكون أعلى من الحمل التصميمي، فقد ينهار الطريق إذا مرت به تلك الشاحنات بشكل دوري، فيما أكد أنه يقدر من يقدم النقد للخدمات البلدية ولكن لن يستطيع أن يشرح له التبعات، فهو يتعامل معها ويحاول تقليلها، مثل حالة سرقة العمالة فهو يتعامل مع المشكلة ويجد لها حلًا.