شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف مصادر عن تفاصيل حالة الفتاتين اللاتي تعرّضتا للدهس بالقصيم أمس الثلاثاء، بسيارة مسروقة.

وذكرت المصادر إن حالة الفتاتين مستقرة وتحت متابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، وذلك عقب تعرضهما للدهس على يد جانٍ سرق سيارة.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي مستقر ومازالت الفتاتان منوّمتين تحت الملاحظة.

وكانت شرطة القصيم قد تمكنت من القبض على قائد المركبة، الذي دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، وفر هاربًا من موقع الحادث.

وكشفت إجراءات الاستدلال الأولية أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل.

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