شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الاتصالات" تبدأ تطبيق قرار منع توصيل الطلبات الغذائية غير محكمة الإغلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبدأ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار إلزام تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية ومندوبي التوصيل العاملين لديهم بعدم توصيل طلبات الأطعمة من مأكولات ومشروبات من المطاعم والمقاهي إلا إذا كانت محكمة الإغلاق بشكل غير قابل للفتح.

وشددت الهيئة، على عدم نقل المواد الغذائية حال كانت قابلة للفتح ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

ويأتي ذلك مع إيقاع العقوبة بإلغاء تسجيل تطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بحسب قناة "الإخبارية" .