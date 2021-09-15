شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تأسيس متحف لأول مدرسة نظامية بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

مرت 8 عقود تقريباً على صدور الأمر الملكي بإنشاء دار التوحيد في الطائف؛ كأول مدرسة نظامية بالمملكة، حيث أسس لها متحف يوثّق مسيرتها ومقتنياتها التي تتجاوز الـ 20 ألف قطعة أثرية.

وذكر تقرير تلفزيوني أن مدرسة دار التوحيد بمحافظة الطائف تعد أول مدرسة نظامية في المملكة، بداية من المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله، وفقًا لقناة " الإخبارية "

وكان يأتيها الطلاب من خارج الطائف ليتعلمون في هذه المدرسة، وبعدها أصبح الطلاب الذين يتخرجون منها يدرسون فيها، والآن مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأُنشئ لها متحف يضم 20 ألف قطعة أثرية، حيث تخرج منها الكثير من العلماء والوزراء والأدباء.