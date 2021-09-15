بالصور.. اتفاقية تعاون بين كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود وجمعية النهضة

الرياض - محمد عبدالله - وقعت كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، ظهر الاثنين الماضي 6-2-1443هـ، اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة، وذلك في مقر الكلية.

وقع الاتفاقية نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود، عميد كلية العمارة والتخطيط الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدغيشم، ومن جانب الجمعية رشا التركي المديرة التنفيذية لجمعية النهضة.

وتهدف الاتفاقية إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويشترك الطرفان في إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، والسماح لفريق الأبحاث في جمعية النهضة بإجراء المسوحات ومجموعات التركيز في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، لإفادة مشاريع أبحاثها وتقديم فرص التدريب والتطوع لطلاب كلية العمارة والتخطيط للعمل على مشاريع الأبحاث وتنفيذ المسوحات.

كما تتضمن أهداف الاتفاقية؛ تشجيع وترشيح الطلاب للتطوع والتدريب في مركز أبحاث جمعية النهضة من قبل أعضاء هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط، ويوجه كل طرف للطرف الآخر دعوة للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها أو يشارك في تنظيمها في مجال العمل المشترك، وتبادل الطرفان البيانات ذات الاهتمام والتشارك في إصدار المؤلفات والمطبوعات والدوريات المقروءة والمرئية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي لإيجاد نقلة نوعية في دعم الأبحاث التي تمس المجتمع، ولتعزيز التكامل والتنسيق فيما بين الجهات المشاركة في القطاع التنموي، لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.