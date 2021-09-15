تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية للطلاب.. وزير التعليم يطلق مبادرة «العودة إلى المدارس»

الرياض - محمد عبدالله - أطلق وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مبادرة «العودة إلى المدارس» التي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة؛ كحافز لهم للانطلاق في مرحلة جديدة في حياتهم الدراسية، وذلك بتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة «سابك» الشريك الاستراتيجي للمبادرة، ومكتبة «جرير».

وتتضمن المبادرة مشروع «الحقيبة المدرسية» التي تهدف إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية المستهدفين؛ دعماً وتشجيعاً لهم في مدارس القرى والهجر النائية في جميع إدارات التعليم، ومشروع "فصول الإبداع والذكاء الاصطناعي والروبوتات" الذي سيبدأ بإطلاق 8 معامل لتدريب عدد من الطلاب والطالبات في مجال بناء وبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي في العالم الجديد، ومشروع دروس التقوية والتدريب الإلكتروني.

وأشاد وزير التعليم بالدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه أبناؤهم وبناتهم الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وتيسير رحلتهم التعليمية.

ونوه بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص متمثلاً في الشراكة الإستراتيجية مع «شركة سابك» وبقية الشركات الأخرى المساهمة في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود لخدمة المستهدفين من مبادرات مؤسسة تكافل، وتعزيز فرص المسؤولية المجتمعية، وتنويع مجالاتها، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي أن المبادرة ستوفر للطلبة المستهدفين حقيبة دراسية متكاملة؛ تزامناً مع عودتهم لمقاعد الدراسة وذلك عن طريق المدارس، إضافةً إلى تقديم فصول إبداعية تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوت؛ بهدف دعم التحصيل العلمي للطلاب، وتزويد مصادر التعلّم.

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