ردا على مواطن.. «توكلنا» يوضح إمكانية إلغاء موعد الجرعة الثانية من اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق توكلنا، أنه لا يمكن إلغاء موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرًا إلى إمكانية إعادة جدولتها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كيف ألغي الموعد ما هي الخطوات دخلت حصلت فقط تغيير الموعد ما فيه تعديل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «إلغاء موعد اللقاح ممكن قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد الجرعة الأولى لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية لكن يمكن إعادة جدولتها».

وأضاف: «بعد حجز موعد للحصول على لقاح كورونا سوف تظهر تذكرة الموعد موضح فيها البيانات الشخصية وبيانات الموعد مع كود Qr، فضلا الحضور في الموعد والالتزام بالتعليمات».

وتابع: «المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل (كمستخدم جديد) في توكلنا».

وأتم: «لن يتم السماح لدخول التجمعات (التجارية - الحكومية / مكان العمل (إلا لمن حالتهم الصحية) (محصن– محصن متعاف– محصن جرعة أولى – مستثنى)».

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