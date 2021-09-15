اليوم.. تيم ليندركينغ يلتقي مسؤولين بالحكومتين السعودية واليمنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الموجود في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، مع كبار المسؤولين من حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنَّ "ليندركينغ" سيسافر إلى عُمان للقاء كبار المسؤولين العمانيين، كما سيلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرج، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، وسفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اليمن.

وتتركّز جهود المبعوث الخاص "ليندركينغ"، على دفع عملية شاملة للسلام بقيادة الأمم المتحدة، وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني، وسيواصل الضغط على كافة الأطراف من أجل السماح بالوصول المنتظم والحرّ للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء اليمن.

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