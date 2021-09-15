فقدت القدرة على التنفس.. ممرضة تنقذ حياة مواطنة تعرضت لـ«غصة» داخل مركز تجاري بحائل

الرياض - محمد عبدالله - رَوَت الممرضة السعودية منى الحربي، تفاصيل إنقاذها حياة مواطنة تعرَّضت لاختناق "غصة"، داخل مركز تجاري في حائل.

وقال الممرضة منى الحربي، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، على فضائية "الإخبارية"، إنّه أثناء حضورها مع زميلاتها الممرضات حفلًا لوداع زميلة لهم ممرضة مستقيلة، مشيرة إلى أنّ زميلاتها أشاروا إلى فتاة تظهر عليها أعراض الاختناق فذهبت لإنقاذها.

وأضافت: "حركات البنت كانت واضحة، فذهبت إليها وسألتها تشعرين بغصة فأومأت برأسها بالإيجاب، فسألتها عن قدرتها على التنفس فأجابت بالسلب، فبدأت معها محاولات الإسعاف لمدة دقيقة إلى دقيقتين لأنها كانت غير قادرة على التنفس نهائيًا".

وتابعت: "بمساعدة زميلاتي الممرضات أعدنا الأمر مرتين أو ثلاثة حتى صارت البنت قادرة على التنفس، وطلبت لها الإسعاف في وقتها، لأني كنت أريد الاطمئنان عليها أكثر".

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