مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء: نسعى لدخول «غينيس» كأكبر بنك أصول وراثية في العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس خالد الحسيني، مدير عام مركز النخيل والتمور في الأحساء، إن النخيل ذات أهمية كبيرة للمملكة، ويمثل للمركز أكبر بنك أصول وراثية في العالم، مؤكدًا أن المركز يضم 127 صنفًا من النخيل تتنوع بين الوطني والعالمي.

وأضاف "الحسيني"، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، على فضائية "الإخبارية"، بمناسبة يوم النخيل العربي، أن ثمار النخيل به ما لا يقل عن 26 عنصرًا غذائيًّا وفيتامينات، وعند إضافة التمور للحليب تكون بمثابة وجبة غذائية متكاملة.

وأعرب المهندس خالد الحسيني عن تطلعه لاستثمار الجهات الحكومية لمركز النخيل والتمور في الأحساء كمزار سياحي، مؤكدًا سعي المركز لتسجيل رقم قياسي بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسي كأكبر بنك أصول وراثية في العالم بـ127 صنفًا من النخيل، والذي نسعى لزيادته ليصبح 200 صنف.

وأوضح مدير عام مركز النخيل والتمور في الأحساء، أن المملكة تضم نحو 30 مليون نخلة، وإنتاج يزيد على مليون ونصف طن من التمور، وهو ما يتطلب توجيه تلك التمور إلى جهتين إما التصدير أو الصناعات التحويلية من التمور.

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