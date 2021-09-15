خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس المكسيكي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية إلى الرئيس الجزائري