بالفيديو.. طبيب: السيدات وطلبة الجامعات الحكومية أكثر الفئات تفكيرًا في الانتحار

الرياض - محمد عبدالله - كشف الطبيب أحمد الهويدي عن دراسة تفسر أسباب زيادة القلق والاكتئاب والتوتر عند بعض الفئات، مشيرًا إلى أن السيدات وطلبة الجامعات هم الأكثر تفكيرًا في الانتحار.

وقال الهويدي في تصريحات للإخبارية: «الشخص غير المرتبط وغير المتزوج يفكر في الانتحار بشكل كبير، بسبب القلق والشعور بالاكتئاب، كما أن النساء أفكارهم الانتحارية أعلى من الذكور، وذلك بسبب المشاكل العاطفية والسلوكية».

وأضاف: «أيضًا الشخص الذي يدرس في جامعات حكومية تكون فكرة الانتحار عنده بشكل أكبر من طلاب الجامعات الأخرى».

وأتم: «والأشخاص الذي يدرسون التخصصات العلمية والطبية أيضًا لديهم أفكار انتحارية، وذلك بسبب وجود ضغوطات بشكل أكبر عن غيرهم ممن يدرسون المواد الأدبية».

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