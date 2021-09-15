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%98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و73 مليون جرعة بدول الخليج

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 73 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في 98%.

وذكر المركز عبر حسابه على «تويتر» أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الثلاثاء فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,499,233) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,461,382) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,215) حالة.

وأشار المركز إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ (73,059,567)، فما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

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