«الأرصاد» تصدر 4 تنبيهات برياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، 4 نبيهات برياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على محافظات شرورة واضم وميسان ومنطقة المدينة المنورة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد، مبينًا أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

ونبه «الوطني للأرصاد»، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات إضم، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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