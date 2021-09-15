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أمير الشرقية يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، مارتينا سترونج، والقنصل العام الأمريكي بالظهران ديفيد ادجينتون بمناسبة تعيينه في المنطقة الشرقية. ودار الحديث خلال اللقاء عن العلاقات الطيبة بين البلدين ، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ سموه القنصل العام ادجينتون بمناسبة تعيينه في المنطقة الشرقية متمنياً له التوفيق والنجاح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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