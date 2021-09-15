شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، مارتينا سترونج، والقنصل العام الأمريكي بالظهران ديفيد ادجينتون بمناسبة تعيينه في المنطقة الشرقية. ودار الحديث خلال اللقاء عن العلاقات الطيبة بين البلدين ، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ سموه القنصل العام ادجينتون بمناسبة تعيينه في المنطقة الشرقية متمنياً له التوفيق والنجاح.