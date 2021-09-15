شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 أطنان مخلفات بناء وحظائر عشوائية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية 15 جلسةً مخالفةً ورفعت 120 حاجزاً لإشغال مواقف السيارات بصورة غير نظامية، إضافةً إلى نقل 10 أطنان من مخلفات البناء والهدم للمردم العام بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، وذلك في إطار حملاتها لإزالة الظواهر السلبية بعدة مواقع بنطاق البلدية، وضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، مؤكدةً استمرار الحملات على مختلف المواقع التي تشهد مثل هذه المخالفات، وعدم تكرارها حفاظاً على المظهر العام للعاصمة المقدسة.

كما أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية عدداً من الحظائر العشوائية المخالفة والمشوهة للمشهد البصري، وقامت فِرق البلدية بإجراء عملية تنظيف عامَّة للمنطقة ورفع المخلفات وإزالة الحظائر العشوائية جنوب مكة المكرمة، مؤكدةً متابعة المواقع المخالفة بالتنسيق مع إدارة وحدات الذبح بالأمانة، وتنفيذ حملات متتالية لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة، وإزالة أية ظواهر سلبية وتعديات قد تؤثر على الإصحاح البيئي.